В США набирает популярность жир от умерших доноров для коррекции фигуры

В США набирает обороты спорная эстетическая процедура — инъекции жира, полученного от умерших доноров, пишет газета New York Time (NYP). Препарат под названием AlloClae, появившийся на рынке в 2025 году, представляет собой стерилизованную и очищенную от ДНК субстанцию, которая сохраняет структуру живых жировых клеток.

Этот метод стал особенно популярен среди людей, резко похудевших с помощью «Оземпика». Инъекции применяют для увеличения объема груди, ягодиц и коррекции формы бедер, предлагая альтернативу силиконовым имплантатам.

По данным профильных изданий, процедуры стоят немалых денег. Например, 34-летняя жительница Манхэттена потратила на коррекцию фигуры с помощью AlloClae $45 тыс. Она отметила, что донорские ткани давно используются в трансплантологии, и это ее не смущает.

Еще одна пациентка, 38-летняя инструктор по пилатесу Катрина Дафни, комбинировала имплантаты с инъекциями донорского жира для увеличения груди. Она сравнила стоимость процедуры с ценой сумки люксового бренда Birkin и призналась, что старается не задумываться о происхождении биоматериала.

Ранее диетолог Дарья Русакова предупредила о последствиях резкой потери веса.