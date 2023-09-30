В США начали продавать военные грузовики ЗИЛ-131 с Z-символикой СВО

Как сообщает издание The Moscow Times (заблокировано в РФ) игрушечные военные грузовики с Z-символикой появились не так давно на прилавках американских интернет-магазинов детских товаров.

В частности, до недавнего времени прикупить указанные игрушки можно было сразу на нескольких интернет-платформах, среди которых Walmart, интернет-магазин Amazon и Ebay. Стоимость грузовика составляет 45 долларов.

«Крупнейшая торговая сеть США Walmart, интернет-магазин Amazon и Ebay начали продавать игрушечный военный грузовик ЗИЛ-131 с символом Z на двери», — пишет издание.

Отмечается, что украинских пользователей не устроил от слова совсем такой ход вещей и они начали забрасывать маркетплейсы жалобами. В результате, с нескольких интернет-платформ военный грузовик ЗИЛ-131 с символом Z был удален.

Ранее стало известно, что не менее 90% ПВО ВСУ в Харьковской области были уничтожены еще в первые дни СВО.