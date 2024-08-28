В США начались слушания по иску Google к российским СМИ
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Речь идет об RT, «Спасе» и «Царьграде», о чем также сообщили «Ведомости». Согласно информации источника, американская компания пытается ограничить влияние российских медиа за рубежом.
В Соединенных Штатах началось судебное разбирательство против российских телеканалов «Russia Today», «Спас» и «Царьград». Google требует от суда вынесения решения, которое бы запретило иностранным компаниям предъявлять претензии за пределами США и Великобритании.
Данные требования выдвинуты против заявлений российских телекомпаний о признании решений российских судов в иностранных юрисдикциях. Пока что не известно, что ответят американский и британский суды по этому вопросу. На данный момент ясно только одно — первое слушание пройдет в окружном суде Калифорнии в среду, 28 августа.
Ранее Google подал в суд на несколько российских телеканалов.