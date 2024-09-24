В США нашли ребенка, похищенного более 70 лет назад

В США нашли мальчика, которого в возрасте шести лет похитили из парка в Западном Окленде, штат Калифорния, в 1951 году. Об уникальном случае сообщает New York Post.

Племянница Луиса Армандо Альбино, Алижа Алекин, в 2020 году прошла тест ДНК и узнала о нескольких возможных членах семьи. Одним из них оказался мужчина, с которым Алексин не была знакома. Тогда она решила, что это, возможно, ее дядя, пропавший несколько десятилетий назад.

Женщина обратилась в отдел по пропавшим без вести полицейского управления Окленда, предоставив результаты теста ДНК, фотографии и вырезки из газет.

ФБР и Министерство юстиции Калифорнии приступили к расследованию и выяснили, что человек, которогому ищут, является отставным пожарным и ветераном Корпуса морской пехоты, служившим во Вьетнаме.

После этого был сдан еще один тест ДНК, который доказал родство Луиса с матерью Алекин.

24 июня Луис Армандо Альбино воссоединился со своей семьей.

Ранее сообщалось о том, что ученые воссоздали ДНК последнего неандертальца.