В США нашли ребенка, похищенного более 70 лет назад
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В США нашли мальчика, которого в возрасте шести лет похитили из парка в Западном Окленде, штат Калифорния, в 1951 году. Об уникальном случае сообщает New York Post.
Племянница Луиса Армандо Альбино, Алижа Алекин, в 2020 году прошла тест ДНК и узнала о нескольких возможных членах семьи. Одним из них оказался мужчина, с которым Алексин не была знакома. Тогда она решила, что это, возможно, ее дядя, пропавший несколько десятилетий назад.
Женщина обратилась в отдел по пропавшим без вести полицейского управления Окленда, предоставив результаты теста ДНК, фотографии и вырезки из газет.
ФБР и Министерство юстиции Калифорнии приступили к расследованию и выяснили, что человек, которогому ищут, является отставным пожарным и ветераном Корпуса морской пехоты, служившим во Вьетнаме.
После этого был сдан еще один тест ДНК, который доказал родство Луиса с матерью Алекин.
24 июня Луис Армандо Альбино воссоединился со своей семьей.
Ранее сообщалось о том, что ученые воссоздали ДНК последнего неандертальца.