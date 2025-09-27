В США нашли таинственный шар из будущего с посланием о конце света

Рабочие обнаружили загадочный металлический объект, напоминающий по форме яйцо или мяч для регби, во время строительных работ по прокладке тоннеля в Нью-Йорке в 1955 году, говорится в материале, опубликованном на портале Sciencexxi.

Отмечается, что при вскрытии артефакта внутри нашли документ, датированный 2317 годом. Объект был изготовлен из редких металлических сплавов и покрыт прочным синтетическим стеклом.

Текст послания выполнен с использованием символов, отдаленно напоминающих буквы английского алфавита, но содержащих также неизвестные науке знаки. Содержание документа указывает на существование некоего ключа к спасению планеты Земля.

В тексте содержатся предупреждения об опасности, исходящей от развития искусственного интеллекта (ИИ) и биомеханических технологий.

Научное сообщество разделилось во мнениях относительно природы этой находки. Часть исследователей полагает, что артефакт может быть связан с предупреждением о глобальной катастрофе, которое было отправлено из будущего.

Среди основных версий происхождения объекта рассматриваются возможности путешествий во времени и получения сигнала от последующих поколений человечества.

Ранее управляющий директор «Русской Медиагруппы» Дмитрий Медников спрогнозировал главные тренды медиаиндустрии до 2035 года.