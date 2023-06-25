В США назвали контрнаступление ВСУ «скандальным провалом»

Неумелые действия и отсутствие реальной оценки ответной реакции российских войск при контрнаступлении ВСУ послужит для США серьезным уроком. Такую позицию озвучил американский обозреватель Кристофер Роуч в статье для American Greatness.

Комментируя действия ВСУ в рамках так разрекламированного Киевом и Вашингтоном контрнаступления, журналист назвал все произошедшее «скандальным провалом». Роуч указал, что Украина из-за этого потеряла «огромное количество людей и техники», не достигнув никаких целей.

Обозреватель отдельно подчеркнул, что обученные военными НАТО украинские военные на поле боя «себя показали не очень хорошо».

«Украина потеряла огромное количество людей и техники. Этот скандальный провал послужит важным уроком для Соединенных Штатов и курсантов, изучающих военное дело», — написал Роуч.

Также Роуч добавил, что, как показала реальная практика на поле боя, украинцы так и не научились пользоваться предоставленной им западной военной техникой.

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