В США невиновный вышел на свободу через 36 лет и удивился изменениям в мире

Американец Лео Скофилд оказался на свободе после 36-летнего заключения, где пробыл по ошибке. Он рассказал, чем его разочаровала жизнь на свободе. Об этом пишет интернет-издание «Ямал-Медиа» со ссылкой на Daily Mail.

Жителя Флориды осудили за убийство супруги в 1988 году, когда ему был лишь 21 год. Его обвинили на основании показаний свидетелей, которые указали на частые ссоры пары. Добиться пересмотра дела не вышло, даже когда нашелся мужчина, который назвал себя убийцей женщины. По УДО американца выпустили лишь в 2024 году. И хотя наконец-то оказаться на свободе было приятно, есть вещи, к которым Скофилду придется привыкать.

Например, по словам невинно осужденного, он удивился, как современные технологии разъединили людей. Он заявил, что все «таращатся» в телефоны, а связь сердец словно пропала. При этом Скофилд заявил, что в тюрьме куда больше социального взаимодействия и душевного человеческого общения.

Кроме того, спустя 36 лет профессия автомеханика обесценилась: машины изменились с конца 1980-х, когда Скофилд работал.

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