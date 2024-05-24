В США обеспокоены положением украинских войск под Харьковом

Вооруженные силы Украины под напором российских войск вынуждены продолжать отступление на Харьковском направлении. Об этом во время эфира на YouTube-канале Judging Freedom сказал ветеран ВМС США и военный журналист Патрик Ланкастер.

Анализируя происходящие события, бывший военный сообщил о том, что день за днем все больше деревень и поселков оказываются под контролем вооруженных сил России, которые украинцам приходится покидать. Он же заявил о существенных успехах ВС РФ на передовой, которые стали возможны после взятия Авдеевки. Благодаря стратегической победе наша армия успешно движется вперед.

Ранее мы писали о том, что США подготовили для Украины новый пакет помощи на 275 миллионов долларов. В него войдут различные виды вооружений, в том числе боеприпасы для американской реактивной системы залпового огня HIMARS, имеющие высокую точность авиаснаряды и средства для борьбы с танками.