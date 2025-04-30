Экс-аналитик ЦРУ Рэй Макговерн на полях марафона «Знание.Первые» рассказал RT, почему на Западе так любят демонизировать Россию и распространять о ней фейковую информацию.

По словам бывшего сотрудника ЦРУ, большинство масс-медиа находятся под управлением конгломератов, которые в основном наживаются на производстве оружия. Именно по этой причине на Западе выгодно выставлять РФ в плохом свете, публиковать фейки про «планы вторжения» России в Европу.

По словам Рэя, управленцы боятся лишиться крупных доходов и делают все, чтобы денежный поток не прекращался, даже если это приводит к кровопролитию и информационной войне.

Ранее сообщалось, что в России оценили влияние Дональда Трампа на пропаганду и подход к миру на Украине.