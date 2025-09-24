В США опознали останки девушки через 50 лет после ее исчезновения

В Соединенных Штатах экспертам удалось опознать останки 21-летней девушки, которая пропала еще в 1974 году. Об этом рассказал журнал People.

Точно установлено, что перед исчезновением Мэрион Винетту Нэгл Макуортер посетила торговый центр в городе Тайгард. Девушка попросила по телефону свою тетю приехать и забрать ее. При этом она упоминала некоего мужчину, который подвозил ее на белом пикапе. После этого Макуортер пропала. Домой она так и не приехала, и ее поиски не увенчались успехом.

Через два года в болоте рядом с Каскадными горами были обнаружены останки неизвестной женщины. Опознать их никак не удавалось, даже после появления метода ДНК-идентификации. В 2010 году ДНК неизвестной были внесены в национальную базу данных, но и это не продвинуло следствие. Прорыв случился сейчас, в базу добавили ДНК двоюродной сестры Макуортер, которой в 1974 году было всего 11 лет. Эксперты установили, что ее ДНК в высокой степени совпадает с неизвестными останками.

