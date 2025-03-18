Эксперт вашингтонского Центра военно-морского анализа Декер Эвелет в своей статье для издания Foreign Policy заявил, что НАТО уступает России, так как у нее есть мощные гиперзвуковые ракеты «Орешник».

Эксперт заявил, что гиперзвуковые ракеты России могут повлиять на обстановку в возможном конфликте с НАТО. При этом, по его словам, благодаря «Орешнику» снижается угроза применения РФ ядерного оружия на ранних стадиях потенциального столкновения с Западом.

«Одна ракета «Орешник» может нести шесть боеголовок, каждая из которых оснащена шестью суббоеприпасами. В результате ракета может разбросать по земле 36 суббоеприпасов, покрыв большую площадь», — предостерег американец.

Эвелет отметил, что одним ударом «Орешника» можно снести натовскую ракетную или военно-воздушную базу.

Советник Российской академии ракетных и артиллерийских наук, подполковник Олег Иванников в беседе с сайтом aif.ru заявил, что в США по сути признали отсутствие у НАТО ответа и мер противодействия «Орешнику». По его словам, страны альянса, особенно США, отстали в развитии ПВО. Россия в этом вопросе ушла далеко вперед, как и Китай.

Ранее сообщалось, что российские ракеты «Орешник» скоро поступят в Белоруссию. Об этом заявлял Александр Лукашенко.