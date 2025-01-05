В США осужденный на смертную казнь попросил ускорить исполнение приговора

Аарон Брайан Ганчес, осужденный на смертную казнь в Аризоне, подал обращение в Верховный суд штата с просьбой ускорить исполнение приговора, минуя бюрократические процедуры. Об этом сообщило издание Associated Press (AP).

Ганчес был признан виновным в убийстве Теда Прайса, бывшего мужа его подруги, которое произошло в 2002 году. Изначально казнь была назначена на апрель 2023 года, однако власти штата заявили, что не могут провести ее из-за отсутствия подготовленного персонала.

Офис генерального прокурора Криса Мейеса, выступающего за исполнение приговора, отметил, что требуется время для обучения сотрудников тюрьмы, включая тестирование пентобарбитала, используемого для смертельной инъекции.

Два года назад Ганчес уже обращался в суд с аналогичной просьбой, утверждая, что это принесет справедливость и покой семье жертвы.

Сейчас он заявил, что его казнь «давно назрела», но власти затягивают процесс, ссылаясь на необходимость юридических консультаций. Ганчес просит назначить исполнение приговора на февраль 2025 года.

Ранее сообщалось, что в США тюремная стража до смерти забила темнокожего мужчину.