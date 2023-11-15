В США палата представителей не согласовала новую помощь Украине

По словам Кирби, способность Америки оказать очередную поддержку Украине оказалась на грани срыва из-за отказа палаты представителей согласовать запрос администрации. Сейчас перед администрацией президента стоит задача решить трудности, возникшие при оказании помощи Украине, так как заканчиваются согласованные ассигнования. На этот раз Белый дом запросил 105 миллиардов долларов для поддержки Израиля и Украины, но пока эту сумму не согласовали.

При этом Кирби подчеркнул, что продолжение поддержки Украины является важным для нацбезопасности Америки.