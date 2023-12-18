В США пилот и пассажиры самолета погибли после столкновения с линией электропередачи

Два пассажира вместе с пилотом погибли в США после крушения самолета. Об этом сообщает Ассошиэйтед Пресс.

Стало известно, что инцидент произошел в штате Орегон: небольшой самолет врезался в линию электропередачи. Судя по всему, все случилось в субботу, 16 декабря, но подробности происшествия раскрыли только сейчас.

По данным агентства, в результате крушения самолета погибли три человека – это и пилот, и оба пассажир. При этом уточняется, что самого владельца этого небольшого самолета в момент крушения не было. Некоторые американские издания уточняют, что погибшими могли быть афганские беженцы, которые попали в штат Орегон год назад, а сам погибший 35-летний пилот являлся опытным летчиком. Причина крушения до сих пор не сообщается.