В США показали портрет Трампа, подаренный ему Путиным

Трамп получил свой портрет в подарок из России еще в марте 2025 года. Он изображен с поднятым вверх кулаком, его лицо при этом в крови. Американский лидер запечатлен на фоне Манхеттена, статуи Свободы и государственного флага. Все это отсылает зрителя к моменту покушения на жизнь Трампа.

«Для меня важно было запечатлеть кровь, шрам и его храбрость. Он не сломался и не испугался, а поднял руку и показал, что он един с Америкой и вернет ей то, что она заслуживает», — заявил по этому поводу Никас Сафронов, автор портрета.

Художник утверждает, что написал картину бесплатно. Он сделал это, по его же словам, ради сближения двух стран. Сафронов добавил, что позже с ним связывался сам глава государства и сообщил, что портрет Трампа должен стать очень важным шагом по улучшению отношений между США и РФ.

Ранее стало известно о возможном приезде Трампа в Италию для участия в похоронах папы римского Франциска. Глава Белого дома не стал утверждать это однозначно. Он сообщил, что ему надо рассмотреть свое расписание.