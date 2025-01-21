В США попытались опротестовать указ Трампа об упрощении процедуры увольнения федеральных служащих

После того, как Дональд Трамп подписал указ об упрощении правил по увольнению федеральных служащих, один из профсоюзов подал на него в суд. Об этом сообщило агентство Bloomberg.

По новому указу Трампа, теперь становится заметно проще уволить высокопоставленных чиновников из различных федеральных агентств и ведомств. После этого Национальный профсоюз казначейских служащих подал в суд Вашингтона на президента США.

«Этот указ существенно трансформирует гражданскую службу, создав новую категорию исключительных сотрудников, которые могут быть уволены без предоставления права на апелляцию», — указано в иске.

Указ Трампа восстанавливает то положение, которое существовало на момент его ухода из Белого дома по итогам первого срока. Байден отменил действие закона на третий день своего президентства.

Ранее по поводу выхода США из Парижского соглашения по климату по указу Трампа раскритиковали в Германии. Вице-канцлер ФРГ Хабек назвал данный шаг фатальным сигналом для всего мира.