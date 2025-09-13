В США посадили российского бизнесмена за жестокое избиение дочери

Российский бизнесмен Андрей Севастьянов признал вину в избиении своей двухлетней дочери в Майами, ему огласили наказание. Об этом сообщает Lenta.ru со ссылкой на Shot.

Было установлено, что владелец бренда маникюрной продукции во время семейного отпуска вышел из себя и начал избивать двухлетнюю дочь. Инцидент произошел в отеле, где камеры видеонаблюдения зафиксировали, как 37-летний предприниматель пинал и таскал девочку за волосы. На следующий день после инцидента полиция Майами арестовала его.

Во время судебных разбирательств Севастьянов признал вину. Ему был вынесен приговор: 90 дней тюремного заключения в округе Майами-Дейд. Ему также назначили два года домашнего ареста и пять лет под наблюдением надзорных органов. Часть срока он уже отбыл, проведя в заключении 100 дней. Кроме того, ему предписано пройти обязательные курсы по управлению гневом и воспитанию детей.

Ранее сообщалось, что фигуранту по делу об убийстве Кирка предъявили обвинения по трем статьям УК США.