Минобороны России опубликовали новую статистику по ситуации на линии фронта. Соответствующее сообщение было опубликовано в официальном канале ведомства в среду, 10 января.

По данным Минобороны, за прошедшие сутки российские военные уничтожили не только два украинских цеха по сборке БПЛА, но еще и радиолокационную станцию П-18, живую силу, технику в 121 районе, а также 113 артподразделений Вооруженных сил Украины.

Отчитались в военном ведомстве и о ситуации на нескольких направлениях: так, в Херсонском направлении в результате атак ВС РФ противник потерял американскую артсистему М777 и до 50 военных, в Донецком направлении были поражены техника и живая сила шести механизированных и одной штурмовой бригады в нескольких населенных пунктах ДНР.

Напомним, ранее мы рассказали, что в Волгоградской области средствами ПВО был сбит вражеский беспилотник. Подробнее в материале.