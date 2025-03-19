В материале издания The Daily Beast отметили сильное влияние деятельности Russia Today (RT) в США и других странах Запада.

Американские обозреватели, комментируя прекращение работы «Голоса Америки»*, отметили влияние российских СМИ на Западе. В первую очередь это RT. Авторы статьи заявили, что радиостанция в нынешних реалиях была инструментом продвижения английского языка и проводником «мягкой силы» США.

Вещание не только держало людей в курсе актуальных событий, но и помогало находить новые точки зрения, идущие вразрез с западной пропагандой.

«Щупальца Russia Today и его филиалов уже протянулись по всему миру, особенно в Латинской Америке», — отмечается в материале.

Ранее в Германии признали популярность RT, который оказался под блокировкой. Несмотря на ограничение ресурс остался востребованным.

*СМИ, признанное иностранным агентом по решению Минюста РФ