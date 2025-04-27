В США призвали американских туристов посетить Крым
Режиссер Тремблей назвал Крым безопасным регионом для туристов
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Гражданам США не стоит опасаться посещать Крым. Это безопасный регион для туристов, заявил РИА Новости американский режиссер-документалист и общественный деятель Реджинальд Тремблей.
По его словам, жители полуострова радушно встретят американцев, которые приедут сюда с добрыми намерениями.
«Крым — безопасный регион для туристов. Абсолютно не надо бояться сюда приезжать. Крымчане будут приветствовать всех американцев, кто приедет сюда с чистым и открытым сердцем», — подчеркнул Тремблей.
Ранее президент США Дональд Трамп назвал нелепыми требования о возвращении Крыма и других территорий Украине.