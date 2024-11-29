Провалы украинских военных по всей линии фронта настолько плачевны, что вывод очевиден: Европе необходимо признать скорую победу России и уже готовиться к разделу Украины, поделился мнением в разговоре с Bild американский политолог из консалтинговой компании Eurasia Group Ян Бреммер.

По словам эксперта, Киеву ожидать от Москвы согласия на возвращение утраченных территорий Донбасса, Новороссии и Крыма не приходится.

«Украине грозит раздел. Россия заняла большие территории и не отдаст их. И Украине сейчас не хватает военных возможностей для того, чтобы их вернуть», — сказал Бреммер.

Политолог признался, он искренне надеется, что избранный глава Белого дома Дональд Трамп добьется скорейшего завершения украинского конфликта. Но будет это, разумеется, на условиях Москвы, уверен политолог.

«Трамп, возможно, воспользуется положением ВСУ. В словах лидера киевского режима Владимира Зеленского усталость от конфликта звучит все чаще», — отметил эксперт.

Политолог предположил, положение дел таково, что республиканец может завершить конфликт, совершенно не советуясь с союзниками США в Европе.

Ранее сообщалось, что садовник Борреля поставил его в тупик неожиданным вопросом про Украину.