На международном форуме по безопасности в канадском Галифаксе сенаторы из демократической и республиканской партий США предупредили своих партнеров о том, что они не могут соблюдать данные обязательства по финансированию Украины до тех пор, пока Конгресс не разрешит миграционный кризис на южной границе.

Информацию предоставило издание Punchbowl News, ссылаясь на сенатора Майка Раундса.

Согласно заявлениям сенатора Раундса, они ясно донесли до своих коллег на форуме, что финансирование для стран, таких как Украина, Израиль и Тайвань, будет рассматриваться в контексте решения миграционных проблем на южной границе США. Сенатор выразил мнение, что невозможно говорить об обеспечении безопасности других стран, не решив при этом внутренние проблемы на своей южной границе.

Эта позиция сенаторов подчеркивает сложные внутренние дебаты и связи между внешней политикой и внутренними вопросами, которые сейчас становятся центральными в американском политическом диалоге.