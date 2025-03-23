В США против действий Маска выступили 400 человек
Сотни американцев выступили против действий Маска
Фото: [flickr.com]
Решения главы директора департамента эффективности государственного управления (DOGE) Илона Маска все чаще вызывают недовольство у американских граждан.
Так, в субботу у шоурума автомобилей Tesla в городе Роквилл штата Мэриленд протест устроили 400 человек. Все они – участники движения Tesla Takedown.
Об сообщает телеканал CNN.
Участники движения требуют от граждан США продать свои автомобили и акции Tesla в качестве протеста против действий Маска, в частности, в качестве главы DOGE.
По данным телеканала, движение против Маска организовывает протесты уже пятую неделю. Протесты прошли уже в 28 штатах.
Ранее сообщалось о том, что Пентагон начал расследование для установления источников утечек информации.