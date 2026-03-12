В США рыбак поймал желтого окуня весом 1,35 кг и побил 44-летний рекорд штата

Житель Висконсина Алан Хинц отправился на рыбалку вместе с братом Дейлом и гидом Тайлером Элшаугом. Утро не задалось — клева не было. Тогда гид решил сменить место, и это решение стало судьбоносным.

Сначала Дейлу попалась крупная рыба, которая откусила блесну и ушла. А вскоре Алан почувствовал мощную поклевку. Он думал, что на крючке щука, но, вытащив добычу, рыбаки обомлели — это был огромный желтый окунь. Рыбу сразу же взвесили на сертифицированных весах в местном магазине.

Вес трофея составил 1,35 кг: это почти на 400 граммов больше предыдущего рекорда штата, который составлял 975 граммов и держался с 1982 года. Теперь Алану предстоит дождаться официального решения комиссии, которая должна утвердить новое достижение. Сам рыбак не сомневается, что стал обладателем высшего результата.

Желтые окуни обитают в США и Канаде. В среднем взрослая особь весит около 500 граммов. Самый большой желтый окунь в истории был пойман аж в 1865 году — он весил 1,91 килограмма.

Ранее сообщалось, что у берегов Вьетнама рыбак поймал 63-килограммовую макрель длиной 1,7 метра.