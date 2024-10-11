В США скончалась 96-летняя вдова Роберта Кеннеди

В США в возрасте 96 лет скончалась вдова сенатора Роберта Фрэнсиса Кеннеди Этель. Об этом на своей странице в соцсети сообщил ее внук Джо Кеннеди III.

Он уточнил, что причиной смерти бабушки стали осложнения после перенесенного инсульта.

Этель Кеннеди была старейшим членом семьи Кеннеди. У нее осталось девять детей, 34 внука и 24 правнука.

Этель Кеннеди — вдова Роберта Ф. Кеннеди, невестка президента Джона Ф. Кеннеди и мать Роберта Ф. Кеннеди — младшего, который недавно завершил свою президентскую кампанию и выступил в поддержку кандидата в президенты США от Республиканской партии Дональда Трампа.

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