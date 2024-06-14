В США собака породы чихуа-хуа получила передозировку наркотиками

Маленькая собачка в штате Южная Каролина добралась до наркотических средств своего хозяина и получила передозировку. Об этом пишет интернет-издание «Ямал-Медиа» со ссылкой на New York Post.

Инцидент случился в мае текущего года. Американцы Шейн Харрис и Серрена Янг, владельцы чихуа-хуа, пережили один из самых страшных дней в жизни. Они едва не лишились собаки из-за своего пагубного пристрастия.

Хотя хранение тяжелых наркотических веществ в США наказуемо, пара периодически нарушала закон. В один из дней хозяева оставили их на столе, а любопытный питомец это съел. У бедолаги начались судороги на фоне передозировки, за считанные минуты любимец мог умереть.

Пара экстренно доставила чихуа в одно из пожарных отделений города Мертл-Бич. Спасти пса удалось с помощью антидота, причем человеческой дозировки. Собака пришла в себя, ей надели кислородную маску и доставили к ветеринарам. У животного есть шансы выжить, так как хозяева обратились к специалистам незамедлительно.

Ранее сообщалось, что в Московской области задержали мужчину, незаконно производящего наркотики.