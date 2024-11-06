В США спустя 40 лет нашли предполагаемого похитителя и насильника ребенка

В США арестовали 61-летнего Дэвида Мандта. Спустя десятки лет установили, что он причастен к похищению и сексуальному насилию детей. Об этом пишет интернет-издание «Ямал-Медиа» со ссылкой на People.

Подозреваемого схватили в Техасе, как только установили его вероятную причастность к преступлениям. Современные методы экспертизы и анализа смогли помочь раскрыть дело о похищении и насилии над ребенком в 1986 году в городе Финикс. Тогда родители не обнаружили ребенка дома на утро и заявили о похищении.

Установили, что Дэвид Мандт под покровом ночи взломал дом семьи, выкрал ребенка и затем унес на строительную площадку. Там он совершил акт насилия, а затем сбежал, так как ребенок стал слишком громко плакать. Пара, разносившая газеты, обнаружила пострадавшего неподалеку.

Похожее преступления Мандт совершил позже. В итоге его ДНК появилось в полицейской базе, что и позволило провести более тщательные проверки.

Ранее сообщалось, что кузбассовец ударил супругу ножом в грудь и попал под статью.