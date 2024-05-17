В США священник пытался воскресить супругу-суицидницу

Пастор из США неоднократно пытался «поднять» из мертвых супругу, которая покончила с собой через несколько дней после оформления развода. Об этом случае пишет New York Post.

30-летнюю Мика Миллер свела счеты с жизнью в государственном парке Ламбер Ривер, Северная Каролина. Женщина не смогла справиться с эмоциональным напряжением, вызванным разводом. Супруг женщины, пастор местной церкви, не только молился за ее душу, но и пытался «воскресить».

После трагедии мужчина несколько раз на дню ездил в морг, так как думал, что возлюбленная «проснется». Однажды вдовец увидел копию любимой супруги в ТЦ, но обознался. Оказалось, что рядом прошла сестра покойной.

По словам пастора, он до сих пор ждет встречи с бывшей женой.

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