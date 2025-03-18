В США выявили 3,2 млн долгожителей, которых не было в живых

Власти США, отвечающие за социальное обеспечение, внесли изменения в свои базы данных, признав ушедшими из жизни примерно 3,2 млн американцев старше 120 лет. Ранее эти люди ошибочно числились как живые, о чем заявил департамент DOGE в социальной сети X.

По информации ведомства, за последние две недели была проведена значительная работа по «очистке» реестров. Около 3,2 млн счетов, принадлежавших лицам старше 120 лет, теперь имеют статус «умерших». Представители DOGE подчеркивают, что предстоит дальнейшая работа в этом направлении.

Согласно представленным данным, в системе социального обеспечения США все еще зарегистрировано около 9 млн человек в возрасте от 120 до 159 лет, что указывает на необходимость дальнейшей проверки и корректировки баз данных.

Ранее сообщалось, что в США служба доставки выбросила окаменелости возрастом 380 млн лет.