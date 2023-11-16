В США выступили против израильских ударов по больницам Газы

США выступили с заявлением касаемо ударов Израиля по больницам в секторе Газа. Об этом пишет ТАСС 16 ноября.

По данным издания, которое ссылается на слова представителя американского Госдепартамента Мэттью Миллера, в США выступили против израильских ударов по больницам в Газе. Также была выражена обеспокоенность и ударами по больнице в Иордании.

Миллер отметил, что Штаты не хотят, чтобы наносились авиаудары по таким объектам. Больницы, по словам представителя Госдепа, должны быть защищены.