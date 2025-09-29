В США взрослый мужчина-мигрант больше года выдавал себя за подростка и ходил в школу

В Соединенных Штатах разоблачили приезжего из Венесуэлы, который 14 месяцев находился в стране по поддельным документам, выдавая себя за подростка. Об этом сообщил новостной портал ABC 13 News.

Инцидент произошел в американском городе Перрисберг. 24-летний Энтони Эммануэль Лабрадор-Сьерра въехал в США легально. Но когда его виза истекла, он решил не выезжать домой. Он купил поддельные документы, согласно которым еще не достиг возраста совершеннолетия. Он стал выдавать себя за бездомного, который якобы сбежал со своей родины от торговцев людьми. За счет этого ему через суд назначили опекунов. Мужчина стал ходить в школу с другими детьми, он занимался этим на протяжении 14 месяцев.

Всю правду рассказала мать Лабрадор-Сьерры. Она связалась с опекунами и сообщила об истинном положении дел. Те обыскали комнату своего подопечного и нашли в ней оружие, патроны и фальшивые документы. После этого они сразу обратились в полицию и уведомили о ситуации школу. Теперь мигранту угрожает до 30 лет лишения свободы.

