В США задержали мужчину, угрожавшего убить Трампа

В США задержали американца Пола Гавеносиса. 74-летнего мужчину подозревают в угрозах убийством кандидату в президенты Дональду Трампу. Об инциденте сообщил телеканал WTAJ.

Мужчине предъявили обвинения в террористических угрозах и хулиганстве на стоянке в Пенсильвании.

Установлено, что Гавеносис пытался получить пропуск на парковку рядом с местом, где должен был проходить предвыборный митинг Трампа. В какой-то момент он заявил о том, что хочет убить республиканца. Услышавший угрозы очевидец сообщил об этом в полицию.

Полицейские допросили подозреваемого. Сначала он сказал, что просто пошутил, но потом сознался, что говорил об этом всерьез.

Ранее сообщалось о том, что Харрис нелестно высказалась в адрес Трампа, назвав его фашистом.