В США задержали мужчину, угрожавшего убить Трампа
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В США задержали американца Пола Гавеносиса. 74-летнего мужчину подозревают в угрозах убийством кандидату в президенты Дональду Трампу. Об инциденте сообщил телеканал WTAJ.
Мужчине предъявили обвинения в террористических угрозах и хулиганстве на стоянке в Пенсильвании.
Установлено, что Гавеносис пытался получить пропуск на парковку рядом с местом, где должен был проходить предвыборный митинг Трампа. В какой-то момент он заявил о том, что хочет убить республиканца. Услышавший угрозы очевидец сообщил об этом в полицию.
Полицейские допросили подозреваемого. Сначала он сказал, что просто пошутил, но потом сознался, что говорил об этом всерьез.
Ранее сообщалось о том, что Харрис нелестно высказалась в адрес Трампа, назвав его фашистом.