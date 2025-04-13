В США задержали женщину, торговавшую человеческими костями

Нелегальный бизнес предприимчивая американка вела через интернет. Так, она продавала два фрагмента черепа за $90, ключицу и лопатку по такой же цене, ребро и позвонок по $35 и фрагмент черепа за $600.

Незаконная торговля обернулась для женщины проблемами с законом.

Эксперты выяснили, что череп и фрагмент черепа, скорее всего, являются археологическими находками, возраст которых составляет более 100 лет, другие находки еще более древние — им более 500 лет, передает телеканал.

Ранее сообщалось о том, что вырезанную из кости китайскую головоломку под названием «шар дьявола» выставили на продажу в Москве за 52,5 тысячи рублей.