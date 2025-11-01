В США зафиксировали рекордные задержки авиарейсов

Министр транспорта США Шон Даффи сообщил о рекордном уровне задержек авиарейсов с начала правительственного шатдауна. По его данным, 64,8 % задержек в пятницу произошли из‑за неполадок в работе диспетчерских пунктов — это максимальный показатель за период текущего шатдауна, пишет РИА Новости .

В сообщении в соцсети X Даффи призвал лидеров демократов — сенатора Чака Шумера и Хакима Джеффриса (лидера демократов в палате представителей) — возобновить работу правительства. Министр подчеркнул, что без этого ситуация в авиасообщении может стать катастрофической.

Проблема усугубляется тем, что в половине из 30 ключевых аэропортов США наблюдается нехватка авиадиспетчеров. Как сообщило Федеральное управление гражданской авиации США, из‑за прекращения работы правительства диспетчеры не получают зарплату, что повышает риск их массового невыхода на работу.

Шон Даффи предупредил: в ноябре, когда пассажиропоток традиционно растет, ситуация может резко ухудшиться, если шатдаун не будет прекращен.

