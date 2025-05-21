В США заявили о нежелании решать проблемы мирового характера

Соединенные Штаты больше не в состоянии «решать все мировые проблемы». Официальную позицию Белого дома на бюджетных слушаниях в профильном комитете палаты представителей выразил госсекретарь Марк Рубио.

По его словам, в мире возникает большое количество достойных поводов и ужасающих событий, но США не в состоянии решить все возникающие проблемы.

«Нужно сохранять приоритет на национальных интересах», — заявил Рубио.

Он также сказал о том, что какое бы то ни было действие правительства и каждый израсходованный доллар должны заметно, а также в положительном ключе сказываться на жизни граждан. По убеждению Рубио, претворяемые в жизнь инициативы должны делать страну безопаснее, сильнее и более преуспевающей.

Ранее госсекретарь заявил о том, что Соединенные Штаты не переставали оказывать Украине помощь военного характера. Кроме того, политик уточнил, в каком случае решение о новых пакетах помощи будет пролонгировано.