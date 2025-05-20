Государственный секретарь США и временно исполняющий обязанности помощника президента Марко Рубио заявил, что судьба решений о выделении новых пакетов военной помощи Украине пока неизвестна. Об этом он сообщил на слушаниях в комитете по иностранным делам сената Конгресса США.

Рубио также подчеркнул, что Соединенные Штаты никогда не прекращали оказывать военную поддержку Украине, а поставки оружия и боеприпасов в рамках ранее утвержденных программ продолжаются.

«Решения о новых пакетах должны приниматься Белым домом, если он решит вновь обратиться в Конгресс», — сказал Рубио.

Поставки военной помощи Украине начались после начала РФ специальной военной операции (СВО) по защите мирных граждан ДНР и ЛНР, а также денацификации и демилитаризации соседнего государства.

Российская стороны неоднократно заявляла, что передача ВСУ военной техники, снаряжения, оружия и боеприпасов является прямым участием Запада в конфликте на Украине.

Стоит отметить, что после вступления республиканца Дональда Трампа в должность президента США, он начал пытаться разрешить конфликт на Украине.

Американский лидер встретился с главой киевского режима Владимиром Зеленским впервые в феврале в Белом доме. Там он жестко раскритиковал представителя Украины из-за его политики, а после этого объявил о прекращении военной помощи.

Ранее сообщалось, что глава киевского режима Владимир Зеленский написал президенту США Трампу письмо с просьбой о военно-промышленной помощи.