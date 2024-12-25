В США закрылись около 170 кофеен Starbucks из-за забастовок сотрудников

Как сообщила газета USA Today, в США закрылись около 170 кофеен сети Starbucks из-за забастовок сотрудников. Протест начался накануне и охватил заведения в таких городах, как Денвер, Колумбус, Лос-Анджелес, Питтсбург, Нью-Джерси, Нью-Йорк, Сиэтл, Сент-Луис, Чикаго и Филадельфия.

Причиной забастовок стали неудачные переговоры между компанией и профсоюзом Starbucks Workers United, касающиеся вопросов повышения зарплат и улучшения условий труда. Профсоюз сообщил, что в акции участвуют свыше 5 тыс. работников на 300 объектах в 45 штатах.

Представитель Starbucks Фил Джи подтвердил, что примерно 170 кофеен остались закрытыми. Он отметил, что эти инциденты не окажут существенного влияния на работу сети.

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