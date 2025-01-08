В США застрелили многодетного отца из Санкт-Петербурга

В Чикаго, США, в ночь на 7 января произошло трагическое событие — был убит гражданин Киргизии. Об этом стало известно из сообщения издания Kaktus.media. По информации «Российской газеты», у погибшего осталась семья в Санкт-Петербурге.

В Министерстве иностранных дел Киргизии подтвердили информацию об убийстве и сообщили, что правоохранительные органы Соединённых Штатов Америки проводят расследование.

«Знакомые убитого сообщили <…>, что неизвестные выстрелили в Ж. К., 1992 года рождения, и угнали его машину», — говорится в сообщении.

Сообщается, что супруга организовала сбор средств для возвращения тела мужа из США и организации похорон. По данным «РГ», у погибшего в Санкт-Петербурге осталась жена и трое детей, которым теперь требуется финансовая и психологическая помощь.

Ранее сообщалось, что мужчина в ходе ссоры со своей беременной возлюбленной выстрелил ей в живот. Инцидент произошел в Москве на улице Теплый Стан. После содеянного он попытался свести счеты с жизнью.