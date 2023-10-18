В Стамбуле разъяренная толпа поддерживающих Палестину ворвалась в консульство Израиля

В социальных сетях расходятся ряд видео из столицы Турции, где митинги протестующих против израильских бомбардировок сектора Газа достигли своего апогея.

Как видно на роликах, протестующим удалось пересечь ограду консульства и попасть на территорию дипмиссии Израиля. Полиция попыталась противодействовать протестантам, но совладать с толпой пока не удалось.

Что происходит в настоящее время в консульстве Израиля в Стамбуле пока не известно.

Напомним, ракетный удар, предположительно израильских ВВС, по госпиталю в секторе Газа, произошедший во вторник, 17 октября, унес жизни не менее 500 местных жителей.

Ранее сообщалось, что ООН отклонила резолюцию России по прекращению огня в зоне палестино-израильского конфликта. Пять стран поддержали предложение, четыре отвергли, еще шесть воздержались от голосования. Почему так получилось и какое будущее ждет Ближний Восток — в материале «Подмосковье сегодня».