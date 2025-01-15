В Стамбуле задержали подозреваемых в производстве контрафактного алкоголя

11 человек, в том числе пятеро граждан Турции, скончались от употребления этих алкогольных напитков, 38 человек обратились в больницы за медицинской помощью, сообщает госагентство Anadolu.

В Стамбуле сотрудники полиции задержали двоих граждан Туркмении, которых подозревают в причастности к производству поддельной алкогольной продукции.

Установлено, что производством поддельного алкоголя занимались граждане Туркмении Агазхан О. и Амангюль Д. .

Обоих задержали.

Цех по производству контрафактной алкогольной продукции они организовали в квартире. Там сотрудники правоохранительных органов обнаружили 50 литров контрафактного алкоголя, наркотики, лекарства и поддельные документы.

Прокуратура района Кючюкчекмедже начала следствие.

Граждане, отравившиеся алкоголем, начали обращаться за медицинской помощью в конце ноября 2024 года. К началу текущего года умерли 37 человек.

Задержано 36 подозреваемых в причастности к производству и распространению поддельного алкоголя, 14 из них арестовали. Их магазинов изъяли более 287 тонн контрафактного алкоголя, сообщили власти.

Ранее сообщалось о том, что в Турции задержали банду мошенников, заработавших на обмане туристов.