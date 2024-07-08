В Ставрополье поздравление от Мурашко на выпускном медвуза прервалось порнороликом

Выпускникам СтГМУ включили порнографический ролик на церемонии вручения дипломов. Откровенный контент неожиданно прервал поздравление от главы Минздрава Михаила Мурашко, пишет издание «Vse42.ru» со ссылкой на соцсети.

Студенты и педагоги Ставропольского государственного медуниверситета были шокированы резкой сменой кадров с Мурашко на порнографию. Непристойный ролик прервал торжественную речь министра, при этом после короткого отрывка откровенных кадров на экране появился флаг и герб России.

Руководство университета позже сделало рассылку с предупреждением о хакерской атаке. Полагают, что появление ролика 18+ дело рук неизвестных киберзлоумышленников. Видео попросили не распространять в чатах, так как неприятность хотят поскорее стереть из истории выпускных. Вероятно, присутствующие в тот день на событии еще долго будут это вспоминать.

Ранее сообщалось, что пожилого заслуженного учителя России обвинили в развращении школьниц.