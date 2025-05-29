В Ставрополе в результате взрыва погиб ветеран спецоперации Гурциев

Минувшей ночью в Ставрополе в результате взрыва погибли двое мужчин, одним из которых оказался первый заместитель главы городской администрации, участник специальной военной операции (СВО) Заур Гурциев, сообщил губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров.

На данный момент следствие проводит проверку по факту гибели Гурциева. Рассматривается также версия о теракте, специально организованном украинскими нацистами для устранения экс-бойца спецоперации.

По информации телеграм-канала Readovka, взрыв произошел от гранаты, заложенной во дворе жилого дома. В результате него были повреждены несколько припаркованных рядом автомобилей.

Ранее мэр Самары Иван Ульянченко сообщил, что в жилом доме, расположенном на улице Чехова, «произошел хлопок», который унес жизни двух мужчин. Тогда еще информации о том, что один из них является Гурциевым, не было.

На данный момент возбуждено уголовное дело по статье об убийстве общеопасным способом и незаконном хранении взрывчатки.

Заур Гурциев — участник проекта «Время героев», кавалер ордена Мужества за руководство воздушной частью операции по освобождению Мариуполя. Он также получил орден «За военные заслуги» за участие в освобождении Авдеевки.

После службы в зоне СВО он стал первым заместителем главы Ставрополя, где занимался вопросами противодействия терроризму и экстремизму.

Ранее врио губернатора Курской области Александр Хинштейн сообщил, что в селе Званное при детонации пакета погиб местный житель.