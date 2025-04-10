В Ставропольском крае Lada Priora слетела с трассы в дерево: двое погибших

В Ставропольском крае произошла авария, в результате которой два человека погибли и еще двое получили травмы. Об этом в своем аккаунте в соцсетях информирует пресс-служба управления ГИБДД по региону.

По предварительной информации, 9 апреля около 21:00 на 26-м километре трассы «Курск — Горнозаводское», неподалеку от хутора Пролетарский, водитель автомобиля Lada Priora не справился с управлением из-за неблагоприятных погодных условий и на высокой скорости съехал с дороги, после чего врезался в дерево.

В результате дорожно-транспортного происшествия, случившегося на месте, один из пассажиров автомобиля Lada Priora получил смертельные травмы и скончался на месте. Второй пассажир также скончался в больнице. Водитель и еще один пассажир получили травмы различной степени тяжести и были госпитализированы.

В дорожной полиции добавили, что автомобилем управляла 25-летняя женщина. В данный момент проводится расследование, чтобы установить причины и детали произошедшей на трассе аварии.

Ранее сообщалось, что автобус ФК «Ростов-2» три часа провисел одним колесом в воздухе над обрывом в Крыму.