В Стерлитамаке поезд на полном ходу снес машину скорой помощи

В Башкортостане скорая помощь столкнулась с поездом на переезде, сообщает издание «Vse42.ru». Это привело к трагичному исходу.

По предварительным данным Baza, скорая помощь могла торопиться в больницу и проехала на запрещающий сигнал на регулируемом ж/д переезде. Однако проскочить не удалось: в этот момент на путях на полном ходу шел поезд.

Машинисты увидели помеху на пути и попытались экстренно затормозить, но это уже не помогло избежать столкновения. В итоге состав снес карету медиков.

Сообщается, в результате инцидента пострадал водитель и два фельдшера, а пациент, которого они везли, скончался на месте. Пострадавшие были госпитализированы.

Ранее сообщалось, что в подмосковном Хотьково погиб мужчина. Он попал под электричку из-за собственной невнимательности.