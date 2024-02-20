В Стерлитамаке поезд на полном ходу снес машину скорой помощи
Фото: [pixabay.com]
В Башкортостане скорая помощь столкнулась с поездом на переезде, сообщает издание «Vse42.ru». Это привело к трагичному исходу.
По предварительным данным Baza, скорая помощь могла торопиться в больницу и проехала на запрещающий сигнал на регулируемом ж/д переезде. Однако проскочить не удалось: в этот момент на путях на полном ходу шел поезд.
Машинисты увидели помеху на пути и попытались экстренно затормозить, но это уже не помогло избежать столкновения. В итоге состав снес карету медиков.
Сообщается, в результате инцидента пострадал водитель и два фельдшера, а пациент, которого они везли, скончался на месте. Пострадавшие были госпитализированы.
Ранее сообщалось, что в подмосковном Хотьково погиб мужчина. Он попал под электричку из-за собственной невнимательности.