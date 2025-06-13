В столичном регионе более 22 тыс. мужчин оформили пособие по уходу за ребенком

Свыше 22,3 тыс. мужчин в Москве и Подмосковье оформили пособие по уходу за ребенком в возрасте до 1,5 лет. Об этом рассказали в отделении Соцфонда по Москве и Московской области.

Отцы могут уйти в декрет только после окончания у матери ребенка больничного по беременности и родам. Продолжительность отпуска может составлять до трех лет, однако пособие, которое выплачивается, ежемесячно, можно оформить максимум на полтора года.

Размер пособия составляет 40% от среднего заработка за два года работы до декрета, но не менее минимального размера. Сейчас минимальный размер пособия составляет 10,1 тыс. руб. в месяц, а максимальный — 68,9 тыс. руб.

На период, пока мужчина находится в декрете, за ним сохраняется место работы. Время декрета, пока ребенку не исполнится 1,5 года, засчитывается отцу в стаж. С 1 января 2024 года отец может досрочно выйти на работу из декрета и продолжать получать пособие.

Для оформления отпуска по уходу за ребенком нужно обратиться с заявлением к работодателю. Первая выплата поступит в течение 10 рабочих дней после предоставления сведений от работодателя.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, как детям-сиротам получить жилищный сертификат.