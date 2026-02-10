В столичном регионе морозы до -18° С сменятся оттепелью к выходным

На этой неделе московская погода приготовила жителям столицы резкий сюжетный поворот. Вместо привычных для февраля морозов нас ждет короткое, но заметное возвращение весны, пусть и в виде слякотной оттепели. Как рассказал синоптик Александр Ильин, кульминацией холода станут вторник и среда, когда ночью столбики термометров опустятся до минус 18 градусов, а днем едва преодолеют отметку в минус десять. В эти дни город также накроет снегопад, а на дорогах образуется гололедица, создавая типичные зимние трудности. Об этом сообщает « Вечерняя Москва ».

По его словам, при этом уже с четверга погода кардинально изменит курс. В Москву начнет поступать более теплый воздух, который сначала смягчит морозы, а к пятнице и вовсе переведет термометры на плюсовые значения. Правда, подарком это не назовешь: потепление будет сопровождаться снегом, иногда умеренным, что гарантирует привычную для такого перехода слякоть и сырость под ногами. Пик оттепели придется как раз на канун и сам День святого Валентина, 14 февраля, когда днем температура может достичь плюс двух градусов.

Синоптик подчеркнул, что такие резкие скачки не проходят бесследно. Городские службы в середине недели будут бороться с гололедом, а к ее концу — с тающим снегом и возможным подтоплением дорог. Для горожан это означает необходимость быть готовым к двум совершенно разным погодным режимам: в начале недели — теплая одежда и осторожность на льду, а ближе к выходным — непромокаемая обувь и зонт, чтобы не промокнуть под мокрым снегом.

По его мнению, итог текущей недели можно подвести так: классическая февральская погодная аномалия в действии. Кратковременная оттепель, скорее всего, не отменяет зиму, а лишь напоминает о ее переменчивом характере. Стоит насладиться неожиданным плюсом на термометре в середине февраля, но без иллюзий — за этой передышкой почти наверняка последуют новые морозы, ведь до календарной весны еще больше месяца.

