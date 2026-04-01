В столице стартовал сезон проката электросамокатов, электровелосипедов и скутеров

С 1 апреля в Москве официально открылся сезон проката средств индивидуальной мобильности. По данным столичного департамента транспорта, жителям и гостям города будут доступны 60 тыс. электросамокатов, 16 тыс. электровелосипедов и 4 тыс. электроскутеров.

В середине марта, аналогичные услуги стали доступны в подмосковных городах Химки, Подольск и Жуковский. Аренда транспорта через мобильные приложения стартовала с первого дня апреля.

Кроме электротранспорта, в этом сезоне на прокат будут предоставлены 200 взрослых и 50 детских механических велосипедов. Среди новинок — электросамокаты, собранные на заводе «Москвич». Карта «медленных зон» по всему городу расширена до 420 участков, а доступ к аренде возможен только после прохождения верификации через Mos ID. Пользователи младше 18 лет сервис не допускает.

Департамент транспорта подчеркнул, что в прошлом сезоне москвичи совершили на самокатах 71 млн поездок. Операторы заблокировали 76 тыс. аккаунтов несовершеннолетних, а число ДТП с прокатным транспортом сократилось на 57%, в том числе аварий с участием детей стало на 72% меньше.

