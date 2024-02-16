В СЦКК сообщили, что обстрел Донецка, где погибла сотрудница шахты, велся из HIMARS

Украинцы обстреляли Кировский район Донецка в пятницу, 16 февраля. В результате этого инцидента погиб человек, а позже появилась информация, что обстрел велся из РСЗО HIMARS.

Об этом сообщает официальный канал представительства ДНР в СЦКК в социальной сети в пятницу. Изначально, как стало известно, обстрел Кировского района Донецка случился в 12:50 дня, сразу же стало известно об одной погибшей – это оказалась сотрудница шахты «Лидиевка».

Уже позже специалисты установили, что противник вел огонь из американских РСЗО HIMARS, а применялись осколочные ракеты М-31. Ракеты в таких случаях попадают вертикально, поэтому, говорят специалисты, определить точное направление их пуска невозможно.