В субботу единороссы вместе с жителями Подмосковья очистили от снега около 500 площадок

В субботу члены партии «Единая Россия» вместе с жителями региона и волонтерами «Молодой Гвардии» очистили от снега порядка 500 социально значимых площадок.

В рамках акции расчистили участки у подъездов и подходы к объектам социальной инфраструктуры, остановкам, МФЦ. Также уборку провели в частном секторе, где проживают одинокие пенсионеры, многодетные семьи, семьи участников специальной военной операции. Как отметил секретарь подмосковного отделения «Единой России», председатель Московской областной думы Игорь Брынцалов, на помощь коммунальщикам вышли тысячи жителей.

В Ленинском округе на уборку вышли более 4,5 тыс. человек, в Балашихе — свыше 3 тыс., в Павловском Посаде — более 300. Субботник прошел более чем на 20 точках.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что в регионе после циклона убрали рекордное количество снега.