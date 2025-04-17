Путин присвоил звание Героя России главврачу, раненному при ударе ВСУ по больнице

Главврач районной больницы в Алешках Владимир Харлан, раненный во время обстрела, был удостоен высшей государственной награды — звания Героя России. Об этом пишет РИА Новости.

Владимир Харлан, главный врач Алешковской районной больницы в Херсонской области, удостоен звания Героя России. Соответствующий указ подписал президент Владимир Путин. Основанием стало проявленное мужество при исполнении профессионального долга в условиях постоянной угрозы.

В конце декабря 2024 года в кабинет главврача попал дрон, выпущенный ВСУ. Харлан получил ранения, а его заместитель погиб. Несмотря на случившееся, врач остался на посту и продолжает принимать пациентов. Больница регулярно подвергается обстрелам, но медицинская помощь местным жителям оказывается без перебоев.

В ноябре 2024 года Харлан получил орден Мужества из рук первого заместителя главы администрации президента Сергея Кириенко. Тогда его отметили за самоотверженность и помощь пострадавшим в регионе. Известно, что врач лично спас не одну тысячу пациентов, работая в критических условиях. По словам властей, он пережил личную трагедию — потерю супруги — но не сломался и продолжает служить людям.

Ранее президент России наградил Захарову орденом «За заслуги перед Отечеством» IV степени.